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Apple будет производить новый iPhone 14 в Индии

Фото: Apple будет производить новый iPhone 14 в Индии (letsgodigital org)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple заявила, что будет производить свой новейший iPhone 14 в Индии, поскольку технологический гигант переносит часть своего производства из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В новой линейке iPhone 14 представлены принципиально новые технологии и важные функции безопасности. Мы рады, что iPhone 14 будет производиться в Индии", - говорится в заявлении Apple.

Аналитики J. P. Morgan ожидают, что Apple перенесет около 5% производства iPhone 14 с конца 2022 года в Индию, которая является вторым по величине рынком смартфонов в мире после Китая.

К 2025 году Apple может производить каждый четвертый iPhone в Индии.

Компания представила флагманский iPhone 14 на мероприятии в начале этого месяца, где она сосредоточилась на обновлении безопасности, а не на новых ярких технических характеристиках, за исключением новых часов, ориентированных на приключения.

Напомним, ранее в рамках презентации Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.

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