Apple випустила першу публічну бета-версію iOS 26.1: що зміниться на iPhone

Четвер 25 вересня 2025 07:21
Apple випустила першу публічну бета-версію iOS 26.1: що зміниться на iPhone
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple представила першу публічну бета-версію iOS 26.1 для iPhone. Раніше оновлення було доступне тільки розробникам, а тепер спробувати його можуть усі користувачі програми тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Що нового в iOS 26.1 beta 1

AirPods отримали функцію Live Translation з підтримкою ще п'яти мов.

Apple Intelligence тепер доступний вісьмома новими мовами.

В Apple Music додали жест свайпа для перемикання треків.

У додатку Фото перероблено інтерфейс для перемотування відео.

У Календарі список подій тепер відображається з кольоровими акцентами на всю ширину.

У Телефоні оновили клавіатуру, оформивши її в стилі Liquid Glass.

Крім того, в коді системи знайшли згадки про підготовку підтримки MCP для майбутніх можливостей штучного інтелекту.

Apple випустила першу публічну бета-версію iOS 26.1: що зміниться на iPhoneApple випустила першу публічну бета-версію iOS 26.1: що зміниться на iPhoneНові функції в iOS 26 (фото: 9to5Mac)

Коли чекати на реліз

Оскільки це лише перша бета, Apple може додати й інші функції в наступних версіях iOS 26.1. З досвіду минулих років, фінальний реліз очікується наприкінці жовтня після кількох циклів тестування.

Як встановити iOS 26.1 public beta

Якщо ви вже зареєстровані в програмі публічного бета-тестування Apple, оновлення можна завантажити прямо з розділу "Оновлення ПЗ" у налаштуваннях iPhone. Потрібно лише переконатися, що опція Beta Updates активна.

Новим користувачам доступна реєстрація на сайті beta.apple.com.

