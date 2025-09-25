Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 26.1: что изменится на iPhone
Компания Apple представила первую публичную бета-версию iOS 26.1 для iPhone. Ранее обновление было доступно только разработчикам, а теперь попробовать его могут все пользователи программы тестирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Что нового в iOS 26.1 beta 1
AirPods получили функцию Live Translation с поддержкой еще пяти языков.
Apple Intelligence теперь доступен на восьми новых языках.
В Apple Music добавили жест свайпа для переключения треков.
В приложении Фото переработан интерфейс для перемотки видео.
В Календаре список событий теперь отображается с цветными акцентами на всю ширину.
В Телефоне обновили клавиатуру, оформив ее в стиле Liquid Glass.
Кроме того, в коде системы нашли упоминания о подготовке поддержки MCP для будущих возможностей искусственного интеллекта.
Новые функции в iOS 26 (фото: 9to5Mac)
Когда ждать релиз
Так как это лишь первая бета, Apple может добавить и другие функции в следующих версиях iOS 26.1. По опыту прошлых лет, финальный релиз ожидается в конце октября после нескольких циклов тестирования.
Как установить iOS 26.1 public beta
Если вы уже зарегистрированы в программе публичного бета-тестирования Apple, обновление можно загрузить прямо из раздела "Обновление ПО" в настройках iPhone. Нужно лишь убедиться, что опция Beta Updates активна.
Новым пользователям доступна регистрация на сайте beta.apple.com.
