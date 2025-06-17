Apple випустила бета-версію iOS 18.6: що зміниться для користувачів

Що нового в iOS 18.6

Однією з ключових змін може стати впровадження Apple Intelligence на території Китаю. За даними ЗМІ, компанія планує використовувати локальних партнерів - Alibaba і Baidu для інтеграції АІ-функцій. Однак поки невідомо, чи відбудеться запуск найближчим часом, оскільки Apple стикається з регуляторними бар'єрами в країні.

Про інші помітні нововведення в iOS 18.6 поки не повідомляється. За інформацією джерел, в Apple поступово завершують роботу над версією 18 і зміщують основний фокус на iOS 26, яка наразі проходить стадію публічного тестування і має вийти у вересні цього року.

Завантажити бета-оновлення можна через додаток "Налаштування" на сумісних пристроях, перейшовши в розділ Основні, Оновлення ПЗ.