Apple тестує китайські чипи пам'яті: чому це викликало скандал у США

Лобізм у Вашингтоні та компромісний план Apple

Попри те, що Apple уже співпрацює з трьома найбільшими світовими виробниками пам'яті - Samsung, SK Hynix та Micron, компанія була змушена підвищити ціни на лінійки iPad та Mac через стрімке здорожчання компонентів.

Бум технологій штучного інтелекту змусив ключових гравців переорієнтувати потужності на обслуговування дата-центрів, що спричинило дефіцит споживчої DRAM-пам'яті.

Щоб не порушувати американське законодавство і водночас захистити свої прибутки, Apple запропонувала компромісне рішення: використовувати чипи від CXMT виключно у пристроях, які виробляються та продаються всередині самого Китаю.

Це дозволить вивільнити обсяги пам'яті від Micron чи Samsung для техніки, що постачається на ринки США та Європи.

Оскільки включення до списку 1260H Пентагону формально не забороняє комерційні транзакції (а лише обмежує право на держзакупівлі США), Apple юридично має право тестувати чипи.

Проте компанія прагне отримати гарантії від адміністрації Дональда Трампа, що CXMT згодом не перенесуть до суворішого санкційного списку (Entity List) Міністерства торгівлі, що означало б повне блокування постачань.

Читайте більше: Apple може відмовитися від звичного iPhone: що показав новий витік

Злет CXMT та політичний опір у Конгресі

Компанія ChangXin Memory Technologies тривалий час залишалася маловідомим локальним гравцем, який за останнє десятиліття зазнав мільярдних збитків, функціонуючи переважно за рахунок державних субсидій КНР (наразі вона має щонайменше 15 державних акціонерів).

Проте актуальна світова криза напівпровідників вивела її у лідери китайського імпортозаміщення, перетворивши на четвертого за величиною виробника DRAM у світі з часткою ринку близько 11%.

Компанія також готується до масштабного IPO з метою залучення 4,3 мільярда доларів для подальшого розширення фабрик.

Плани Apple щодо залучення державного китайського виробника вже викликали гостре незадоволення серед американських законодавців.

Представники Конгресу, зокрема голова комітету з питань Китаю Джон Мулінар, назвали потенційне партнерство "серйозною помилкою", яка фінансово підсилить підконтрольного Пекіну конкурента та поглибить залежність американського техгіганта від ланцюжків постачань КНР.

Наразі чинний генеральний директор Apple Тім Кук продовжує переговори з високопосадовцями адміністрації США, намагаючись пом'якшити політичні наслідки та знайти баланс між національною безпекою США та економічною вигодою корпорації.