Apple тестує iOS 26.6: оновлення вже впливає на безпеку iPhone

Що нового з'явиться в iOS 26.6?

Нова серія прошивок 26.6 зосереджена на внутрішній стабільності пристроїв, тому масштабних візуальних змін чи нових інструментів чекати не варто. Проте розробники готують операційну систему до підтримки нових гаджетів, які компанія планує показати на літній конференції WWDC 26.

У першій тестовій збірці для iPhone знайшли лише одну помітну функцію. Apple додала спеціальне системне сповіщення, яке попереджатиме користувачів, коли вони наближатимуться до максимального ліміту заблокованих телефонних номерів. Якщо під час тестів у коді знайдуть інші інструменти, систему оновлять.

Як встановити офіційну бета-версію?

Власники iPhone можуть протестувати систему безкоштовно. Для цього не потрібно мати платний акаунт розробника.

Щоб налаштувати отримання оновлень, виконайте такі кроки:

перейдіть на офіційну сторінку Apple Beta та зареєструйтеся за допомогою свого Apple ID;

увійдіть у систему Програми бета-тестування програмного забезпечення;

натисніть кнопку реєстрації свого iOS-пристрою;

відкрийте "Параметри" на iPhone, перейдіть у розділ "Загальні", а потім - "Оновлення ПЗ";

у пункті "Бета-оновлення" оберіть рядок iOS Public Beta.

Потрібна функція може з’явитися в налаштуваннях телефона не відразу, а через декілька хвилин після завершення реєстрації на сайті.

Інструкція для встановлення версії для розробників

Якщо ви хочете отримувати найперші збірки для розробників, вам знадобиться відповідний обліковий запис. Зараз Apple дозволяє створити його абсолютно безкоштовно через офіційні інструменти Xcode або спеціальний мобільний застосунок.

Для активації прошивки через смартфон завантажте програму Apple Developer з магазину App Store. Після цього відкрийте додаток, перейдіть у вкладку "Обліковий запис" і введіть дані свого звичайного Apple ID. Система автоматично додасть ваш смартфон до списку тестових пристроїв.