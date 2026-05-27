Apple тестує iOS 26.6: оновлення вже впливає на безпеку iPhone

Компанія Apple без зайвого розголосу розпочала тестування наступного великого оновлення операційних систем iOS 26.6, iPadOS 26.6, watchOS 26.6 та macOS 26.6. Свіжий апдейт створений для виправлення критичних помилок і покращення безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacWorld.
Нова серія прошивок 26.6 зосереджена на внутрішній стабільності пристроїв, тому масштабних візуальних змін чи нових інструментів чекати не варто. Проте розробники готують операційну систему до підтримки нових гаджетів, які компанія планує показати на літній конференції WWDC 26.
У першій тестовій збірці для iPhone знайшли лише одну помітну функцію. Apple додала спеціальне системне сповіщення, яке попереджатиме користувачів, коли вони наближатимуться до максимального ліміту заблокованих телефонних номерів. Якщо під час тестів у коді знайдуть інші інструменти, систему оновлять.
Власники iPhone можуть протестувати систему безкоштовно. Для цього не потрібно мати платний акаунт розробника.
Щоб налаштувати отримання оновлень, виконайте такі кроки:
Потрібна функція може з’явитися в налаштуваннях телефона не відразу, а через декілька хвилин після завершення реєстрації на сайті.
Якщо ви хочете отримувати найперші збірки для розробників, вам знадобиться відповідний обліковий запис. Зараз Apple дозволяє створити його абсолютно безкоштовно через офіційні інструменти Xcode або спеціальний мобільний застосунок.
Для активації прошивки через смартфон завантажте програму Apple Developer з магазину App Store. Після цього відкрийте додаток, перейдіть у вкладку "Обліковий запис" і введіть дані свого звичайного Apple ID. Система автоматично додасть ваш смартфон до списку тестових пристроїв.