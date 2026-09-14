Apple таємно розробляє власні геймпади: це змінить гру на iPhone й Mac

Apple працює над створенням власних ігрових контролерів, які вийдуть на ринок під суббрендом Beats.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg .

Перші згадки про розробку виявили у коді бета-версії macOS 26.7, де знайшли ідентифікатори двох нових пристроїв - T6502 та T1057. Наявність проєктів пізніше підтвердили аналітики індустрії.

Рішення випустити геймпади під маркою Beats дозволить компанії створити доступніші аксесуари без використання дорогих матеріалів, які зазвичай притаманні основній лінійці Apple.

Технічні характеристики

За наявними даними, обидва девайси отримають класичне компонування елементів керування:

два аналогові стіки з можливістю натискання,

хрестовину D-Pad,

чотири основні кнопки,

бічні клавіші,

аналогові тригери.

Головна відмінність між моделями полягає у функціоналі та способі підключення:

Модель T6502 розробляється як дротовий контролер із базовими можливостями.

Модель T1057 отримає бездротове підключення через Bluetooth, вбудовані датчики руху (акселерометр і гіроскоп), а також системи тактильного зворотного зв'язку.

Вплив на ринок та екосистему Apple

Наразі користувачі iPhone, Mac та Apple TV змушені використовувати сторонні аксесуари від Razer, SteelSeries або класичні геймпади від консолей PlayStation та Xbox.

Поява власного контролера дозволить Apple покращити взаємодію з іграми в екосистемі та підвищити інтерес до вимогливих проєктів AAA-класу на мобільних пристроях.

Вихід у сегмент ігрових маніпуляторів через бренд Beats дасть змогу техногіганту закріпитися на ринку мобільних контролерів, який продовжує стрімко зростати, не вступаючи у пряму цінову конкуренцію з преміальними брендами.

Дати релізу та вартість пристроїв наразі не зазначаються.