Apple сократит выпуск iPhone и AirPods в связи с войной в Украине, - Nikkei

Источники издания сообщают, что Apple выпустила iPhone SE в качестве своего первого бюджетного телефона с поддержкой 5G менее трех недель назад, но теперь сообщает нескольким поставщикам, что намерена снизить заказы на производство примерно на 2-3 млн единиц в этом квартале из-за более низкого спроса.

Технологический гигант также сократил заказы на наушники AirPods более чем на 10 млн единиц на весь 2022 год, так как компания прогнозирует слабый спрос и хочет снизить уровень запасов.

В 2021 году компания поставила около 76,8 млн единиц AirPods, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что в 2022 году общий объем поставок может снизиться.

Apple также попросила поставщиков произвести на пару миллионов единиц всей линейки iPhone 13 меньше, чем планировалось ранее, но заявила, что эта корректировка основана на сезонном спросе.

Эти шаги самого мощного в мире поставщика чипов и компонентов подчеркивают растущее давление на технологическую отрасль после начала войны России против Украины, которая усугубила многолетний дефицит чипов, поразивший целый ряд отраслей - от смартфонов до персональных компьютеров и автомобилей.