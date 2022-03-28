Apple скоротить випуск iPhone і AirPods у зв'язку з війною в Україні, - Nikkei

Джерела видання повідомляють, що Apple випустила iPhone SE як свого першого бюджетного телефону з підтримкою 5G менш як три тижнів тому, але тепер повідомляє декільком постачальникам, що має намір знизити замовлення на виробництво приблизно на 2-3 млн одиниць в цьому кварталі через більш низький попит.

Технологічний гігант також скоротив замовлення на навушники AirPods більш ніж на 10 млн одиниць на весь 2022 рік, бо компанія прогнозує слабкий попит і хоче знизити рівень запасів.

У 2021 році компанія поставила близько 76,8 млн одиниць AirPods, але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що у 2022 році загальний обсяг поставок може знизитися.

Apple також попросила постачальників виробити на пару мільйонів одиниць всієї лінійки iPhone 13 менше, ніж планувалося раніше, але заявила, що це коригування заснована на сезонному попиті.

Ці кроки найпотужнішого у світі постачальника чіпів і компонентів підкреслюють зростаючий тиск на технологічну галузь після початку війни Росії проти України, яка посилила багаторічний дефіцит чіпів, що вразив цілий ряд галузей - від смартфонів до персональних комп'ютерів і автомобілів.