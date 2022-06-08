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Apple снимет фильм о Формуле-1 с Хэмилтоном в роли продюсера

Фото: Льюис Хэмилтон (twitter.com/mercedesamgf1)
Автор: Антон Федорцив

Права на создание ленты о Королевских автогонках приобрела американская корпорация Apple. Бюджет фильма с Брэдом Питтом в одной из главных ролей составит 140 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deadline.

"Яблочный" технологический гигант выиграл конкуренцию у ряда киностудий и стриминговых сервисов вроде Amazon, Disney, MGM, Netflix, Paramount, Sony и Universal. В настоящее время безымянная лента находится на стадии препродакшна.

Титульная роль в фильме отойдет Брэду Питту. Голливудская звезда на экране воплотит бывшего пилота "Великих призов", вернувшегося в Формулу-1 для помощи новичку. Режиссером фильма станет Джозеф Косински, снявший "Трон: Наследие". В свою очередь продюсером фильма будет 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Ранее пилот "Мерседеса" заявил о намерениях снять биографическую драму о собственной семье. Вдохновил Хэмилтона на такой шаг Уилл Смит работой в "Короле Ричарде".

Напомним, что мексиканец Перес подписал новый контракт с "Ред Буллом" после победного Гран-при Монако.

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