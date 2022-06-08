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Apple зніме фільм про Формулу-1 з Хемілтоном у ролі продюсера

Фото: Льюїс Хемілтон (twitter.com/mercedesamgf1)
Автор: Антон Федорців

Права на створення стрічки про Королівські автоперегони придбала американська корпорація Apple. Бюджет фільму з Бредом Піттом в одній з головних ролей складе 140 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deadline.

"Яблучний" технологічний гігант виграв конкуренцію в низки кіностудій і стрімінгових сервісів на кшталт Amazon, Disney, MGM, Netflix, Paramount, Sony та Universal. Наразі безіменна стрічка перебуває на стадії препродакшну.

Титульна роль у фільмі відійде Бреду Пітту. Голлівудська зірка на екрані втілить колишнього пілота "Великих призів", який повернувся до Формули-1 для допомоги новачку. Режисером стрічку стане Джозеф Косінскі, який зняв "Трон: Спадок". Натомість продюсером фільму буде 7-разовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон.

Раніше пілот "Мерседеса" заявив наміри зняти біографічну драму про власну родину. Надихнув Хемілтона на такий крок Вілл Сміт роботою в "Королі Річарді".

Нагадаємо, що мексиканець Перес підписав новий контракт із "Ред Буллом" після переможного Гран-прі Монако.

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AppleБрэд ПиттФормула-1Льюис Хэмилтон