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Apple сьогодні покаже новий iPhone 15: де дивитися презентацію

Фото: Apple сегодня покажет новый iPhone 15 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія Apple у вівторок, 12 вересня, покаже свою нову розробку iPhone 15. Також будуть представлені й інші новинки компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію заходу в YouTube.

Переглянути презентацію і побачити новий iPhone 15 можна буде в прямому ефірі на сайті Apple, а також на офіційному каналі Apple на YouTube. Трансляція розпочнеться о 20.00 за київським часом.

Що відомо про iPhone 15

Вже відомо, що попередні замовлення на всі моделі смартфона, включаючи Pro і Pro Max, імовірно прийматимуться з 15 вересня, через три дні після презентації.

Як писало РБК-Україна, моделі iPhone 15 виглядатимуть подібно до моделей iPhone 14, але виріз у вигляді отвору буде поширений на всю лінійку телефонів. Це означає, що всі пристрої нового iPhone будуть без виїмки, натомість використовуватиметься Dynamic Island, представлений у моделях iPhone 14 Pro.

Загалом iPhone 15 буде представлений лінійкою з: 6,1-дюймового iPhone 15, 6,1-дюймового iPhone 15 Pro, 6,7-дюймового iPhone 15 Max і 6,7-дюймового iPhone 15 Pro Max. При цьому нові iPhone 15 будуть мати більш швидку зарядку, яку забезпечуватиме роз'єм USB-C замість Lightning. При цьому найдешевша модель iPhone 15 повинна коштувати від 799 доларів. Детальніше - у матеріалі.

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