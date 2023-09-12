Apple сегодня покажет новый iPhone 15: где смотреть презентацию

Посмотреть презентацию и увидеть новый iPhone 15 можно будет в прямом эфире на сайте Apple, а также на официальном канале Apple на YouTube. Трансляция начнется в 20.00 по киевскому времени.

Что известно об iPhone 15

Уже известно, что предварительные заказы на все модели смартфона, включая Pro и Pro Max, предположительно будут приниматься с 15 сентября, через три дня после презентации.

Как писало РБК-Украина, модели iPhone 15 будут выглядеть подобно моделям iPhone 14, но вырез в виде отверстия будет распространен на всю линейку телефонов. Это означает, что все устройства нового iPhone будут без выемки, вместо этого будет использоваться Dynamic Island, представленный в моделях iPhone 14 Pro.

В общей сложности iPhone 15 будет представлен линейкой из: 6,1-дюймового iPhone 15, 6,1-дюймового iPhone 15 Pro, 6,7-дюймового iPhone 15 Max и 6,7-дюймового iPhone 15 Pro Max. При этом, новые iPhone 15, будут снабжены более быстрой зарядкой, которую будет обеспечивать разъем USB-C вместо Lightning. При этом, самая дешевая модель iPhone 15 должна стоить от 799 долларов. Детальнее - в материале.