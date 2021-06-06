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Apple разрешит пользователям узнавать о собираемых о них данных

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США, Воскресенье 06 июня 2021 04:08
Apple разрешит пользователям узнавать о собираемых о них данных Фото: функцию намерены представить во время представления нового обновления (Lauren DeCicca/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Apple собирается позволить пользователю узнать, какую именно информацию о нем собирают приложения. Функцию намерены представить во время представления нового обновления для продуктов Apple.

Об этом сообщает Bloomberg.

На следующей неделе компания презентует так называемую контрольную панель, которая будет отслеживать активность сторонних приложений, установленных на телефоне, и сообщать пользователю, какие именно данные и в каком объеме о нем собирают.

Кроме этого, пользователи iPhone и iPad смогут устанавливать свой статус, например, за рулем, сон, работа или хотят, чтобы их не беспокоили.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple работает над новым iPad Pro с беспроводной зарядкой. Apple также занимается разработкой первого за шесть лет iPad mini, в котором полностью изменится дизайн.

Напомним, в апреле Apple представили новое поколение планшетов iPad Pro. В частности, планшеты имеют продвинутую матрицу и так же, как и новые iMac, построены на фирменном чипе M1.

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