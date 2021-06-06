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Apple дозволить користувачам дізнаватися про зібрані про них дані

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США, Неділя 06 червня 2021 04:08
Apple дозволить користувачам дізнаватися про зібрані про них дані Фото: функцію мають намір представити під час представлення нового оновлення (Lauren DeCicca / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Apple збирається дозволити користувачеві дізнатися, яку саме інформацію про нього збирають додатки. Функцію мають намір представити під час представлення нового оновлення для продуктів Apple.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наступного тижня компанія презентує так звану контрольну панель, яка буде відстежувати активність сторонніх додатків, встановлених на телефоні, і повідомляти користувачеві, які саме дані і в якому обсязі про нього збирають.

Крім цього, користувачі iPhone і iPad зможуть встановлювати свій статус, наприклад, за кермом, сон, робота або хочуть, щоб їх не турбували.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Apple працює над новим iPad Pro з бездротовою зарядкою. Apple також займається розробкою першого за шість років iPad mini, в якому повністю зміниться дизайн.

Нагадаємо, у квітні Apple представили нове покоління планшетів iPad Pro. Зокрема, планшети мають просунуту матрицю і так само як і нові iMac, побудовані на фірмовому чіпі M1.

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