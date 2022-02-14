Apple разрешит добавить водительские права в iOS 15.4

На официальном сайте компании уточняется, что функция станет доступной уже в начале 2022 года.

Як отмечает журналист Стив Мозер, он заметил новую строку кода в приложении Wallet, которая гласит: "Узнайте, когда ваши водительские права или удостоверение личности штата будут готовы к работе, и получайте важные обновления о вашем удостоверении личности".

Раньше компания отмечала, что Аризона и Джорджия станут первыми штатами, которые поддержат функцию Wallet. Также к их списку присоединятся Коннектикут, Айова, Кентукки, Мэриленд, Оклахома и Юта. В то же время, есть штаты, которые предлагают собственные приложения для идентификации.

Выпуск iOS 15.4 ожидается в начале весны.