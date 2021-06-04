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Apple разрабатывает новый iPad Pro, - Bloomberg

Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple работает над новым iPad Pro с беспроводной зарядкой. Apple также занимается разработкой первого за шесть лет iPad mini, в котором полностью изменится дизайн.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания планирует выпустить новый iPad Pro в 2022 году, а iPad mini - в конце этого года.

Основное изменение дизайна iPad Pro - переход на стеклянную заднюю панель вместо нынешнего алюминиевого корпуса. В частности, стеклянная панель впервые обеспечит возможность беспроводной зарядки. Изменение материала задней крышки позволит приблизить iPad к iPhone, в которых Apple в последние годы перешла с алюминиевых на стеклянные задние панели.

Планируется, что обновленный iPad mini будет иметь более узкие границы экрана, а также будет удалена кнопка "Домой".

По словам собеседников издания, работа Apple над новым iPad Pro находится на ранней стадии, и планы компании могут измениться или быть отменены до запуска в следующем году.

Напомним, в апреле Apple представили новое поколение планшетов iPad Pro. В частности, планшеты имеют продвинутую матрицу и так же, как и новые iMac, построены на фирменном чипе M1.

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