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Apple розробляє новий iPad Pro, - Bloomberg

Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple працює над новим iPad Pro з бездротовою зарядкою. Apple також займається розробкою першого за шість років iPad mini, в якому повністю зміниться дизайн.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Компанія планує випустити новий iPad Pro в 2022 році, а iPad mini - в кінці цього року.

Основна зміна дизайну iPad Pro-перехід на скляну задню панель замість нинішнього алюмінієвого корпусу. Зокрема, скляна панель вперше забезпечить можливість бездротової зарядки. Зміна матеріалу задньої кришки дозволить наблизити iPad до iPhone, в яких Apple в останні роки перейшла з алюмінієвих на скляні задні панелі.

Планується, що оновлений iPad mini матиме більш вузькі межі екрану, а також буде видалена кнопка "Додому".

За словами співрозмовників видання, робота Apple над новим iPad Pro знаходиться на ранній стадії, і плани компанії можуть змінитися або бути скасовані до запуску в наступному році.

Нагадаємо, у квітні Apple представили нове покоління планшетів iPad Pro. Зокрема, планшети мають просунуту матрицю і так само, як і нові iMac, побудовані на фірмовому чіпі M1.

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