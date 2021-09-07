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Apple проведе презентацію новинок 14 вересня: які гаджети можуть показати

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Каліфорнія, Вівторок 07 вересня 2021 21:55
Apple проведе презентацію новинок 14 вересня: які гаджети можуть показати Фото: Apple анонсувала нову презентацію (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія Apple анонсувала презентацію своїх нових гаджетів. Презентація запланована вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Apple.

Коли відбудеться презентація

Як анонсували в Apple, презентація новинок відбудеться 14 вересня. Початок презентації заплановано на 20:00 за київським часом.

Подивитися презентацію нових гаджетів можна буде на сайті apple.com або в застосунку Apple TV.

Що можуть презентувати

Згідно з інсайдами, які поширюють профільні ЗМІ, на вересневій презентації компанія Apple може представити нову лінійку iPhone 13, а також навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.

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