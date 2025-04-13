Apple прискорює відхід із Китаю: кожен п'ятий iPhone тепер роблять в Індії, - Bloomberg

За словами джерел, тепер компанія виробляє 20% або кожен п'ятий iPhone у цій південноазіатській країні. Вищевказана сума в розмірі 22 млрд доларів представляє орієнтовну вартість заводську вартість пристроїв, а не роздрібну ціну з націнкою.

Зростання виробництва говорить про те, що Apple та її постачальники прискорюють перехід від Китаю до Індії. Цей процес було розпочато ще під час карантинних заходів через COVID, коли ситуація завдала шкоди виробництву на найбільшому заводі компанії.

Bloomberg пише, що основна частина індійських iPhone збирається на заводі Foxconn Technology Group на півдні Індії. Підрозділ з виробництва електроніки Tata Group, який придбав Wistron Corp. і контролює операції Pegatron Corp., також є ключовим постачальником.

У вівторок міністр технологій Індії заявив, що із загального обсягу виробництва в країні, Apple експортувала з регіону iPhone на 17,4 млрд доларів у фінансовому році, що закінчився в березні 2025.

Відвантаження iPhone з Індії до США прискорилися після того, як у лютому президент Дональд Трамп оголосив про плани щодо введення "взаємних" тарифів. Середні показники виробництва та експорту Apple в Індії значно зросли протягом усього фінансового року, що завершився в березні.

За даними Bloomberg News, Apple все частіше направлятиме iPhone, вироблені в Індії, американським споживачам.

Раніше в п'ятницю ввечері, адміністрація Трампа звільнила від взаємних тарифів електроніку, включно зі смартфонами та комп'ютерами. Це хороша новина для таких компаній, як Apple і Nvidia Corp., хоча це відтермінування, мабуть, не поширюється на окремий 20% тариф на Китай, запроваджений для тиску на Пекін з метою боротьби з фентанілом.

Це також означає, що iPhone, вироблені в Індії, наразі не обкладатимуться митом. Водночас, мита проти Китаю, найімовірніше, підштовхнуть такі компанії, як Apple, до прискорення переорієнтації ланцюжків поставок.

Однак з майже 200 постачальниками і величезною залежністю від Китаю, перехід на інші країни може зайняти роки. Резюмуючи Bloomberg пише, що незважаючи на прагнення Трампа до виробництва iPhone у США, Apple навряд чи перенесе туди виробництво найближчим часом через такі фактори, як брак виробничих потужностей і робочої сили, необхідної для складання пристроїв.