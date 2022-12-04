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Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ

Фото: Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Apple, виробник цифрової електроніки, має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Такому рішенню компанії сприяли заворушення на заводі з виробництва iPhone у місті Чженьчжоу, у ході яких сотні робітників заводу Foxconn Technology Group влаштували протести через обмеження, спрямовані на придушення спалаху коронавірусу.

Фахівці компанії Apple, які відповідають за постачання комплектуючих та побажали залишитися неназваними, зазначають, що компанія більше не почувається комфортно, коли значна частина її бізнесу сконцентрована в одному регіоні.

У Apple заявили, що одне з рішень полягає у залученні більшої кількості збирачів, у тому числі у сусідніх з Китаєм Індії та В'єтнамі.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про причину дефіциту iPhone у нинішню "Чорну п'ятницю".

Крім того, масові протести на ключовому виробничому заводі Apple у китайському Чженчжоу, можливо, призведуть до недовипуску майже 6 млн iPhone Pro цього року.

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