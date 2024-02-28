Apple припинила створення власного електромобіля

Ця трансформація, яка вже багато років відбувається без участі Apple, постійно збільшувала рівень складності, з якою стикалася компанія, витрачаючи мільярди на спроби наздогнати або перевершити можливості, що стали доступними під час революції, очолюваної Tesla.

Секретну групу, відому як Project Titan, поінформували про те, що Apple згортає свої зусилля зі створення автомобіля, доки компанія нарощує інвестиції в сферу генеративного штучного інтелекту, повідомила людина, знайома із ситуацією.

Частина співробітників групи перейде в групу штучного інтелекту Apple, тоді як інші співробітники, що працюють над апаратним забезпеченням автомобіля, найімовірніше, будуть звільнені.

Apple витратила мільярди доларів на дослідження і розробки в рамках проекту зі створення автомобіля.

За словами людей, які працювали над проектом, автомобільна група в Apple впродовж кількох років зазнавала реструктуризації та зміни стратегій, коли Apple намагалася знайти подальший шлях розвитку. Деякі керівники пропонували глибоке партнерство з автовиробниками або навіть пряму купівлю автовиробника, але нічого з цього не вийшло, кажуть люди.

Із середини 2010-х років привид того, що Apple представить свій автомобіль, не давав спокою керівникам автомобільних компаній. Автомобілі ставали комп'ютерами на колесах, з оновлюваними функціями і великими сенсорними екранами, перетворюючись на пристрій, який, здавалося, мав би зіграти на користь Apple.