ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Apple начала предоставлять властям данные о передвижении пользователей Apple Maps

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 06:44
Apple начала предоставлять властям данные о передвижении пользователей Apple Maps
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Apple Maps имеет данные о пользователей в 63 странах мира

Компания Apple объявила, что предоставляет государственным органам в сфере охраны здоровья данные Apple Maps, чтобы помочь проанализировать, как пользователи передвигаются во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Apple Maps может определить сколько людей пользуются авто, ездят в публичном транспорте или ходят пешком в 63 странах мира и регионах. Таким образом, в компании помогут правительствам и работникам сферы здравоохранения воплотить новые правила, чтобы модифицировать дорожное движение согласно продиктованных коронавирусом требований.

Эти данные будут поступать от запросов о маршруте. Личности пользователей при этом останутся неразглашенными. В компании уверяют - они будут продолжать заботиться о защите частной информации своих пользователей.

Как известно, Китай и Южная Корея используют данные с мобильных телефонов, чтобы отследить контакты тех, кто был заражен коронавирусом.

Ранее Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространения коронавирус Covid-19.

Напомним, правительство Франции работает над приложением для смартфона, который сможет предупреждать пользователей, если они вступят в контакт с носителем коронавирус. Германия и Швейцария тоже работают над подобными приложениями.

В Китае за сутки 46 новых случаев заражения коронавирусом Во Франции от коронавируса умерли более 15 тыс. человек
Новости Украины AppleКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь