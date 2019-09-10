Apple презентовала новый iPhone

Американская компания Apple презентовала линейку новых iPhone 11. Презентация состоялась в театре Стива Джобса, который находится на территории кампуса Apple Park в Калифорнии.

На смену прошлогодним флагманам пришли обновленные смартфоны линейки iPhone 11. Новинка получила дополнительный объектив для сверхширокоугольных фото. У нового iPhone 11 шесть цветов корпуса, в том числе нежно-фиолетовый.

Основной модуль имеет разрешение 12 Мп, второй 12 Мп сенсор снимает с очень широким углом захвата изображения. Apple также усовершенствовала алгоритмы камеры - портретный режим будет использовать нейросети и вторую камеру для измерения глубины кадра.

Кроме этого, в камере появился автоматический ночной режим, регулирующий уровень шума и освещения при съемке. А во время записи видео можно легко переключаться между объективами.

Фото: iPhone 11 (скрин видеотрансляции)

Сердцем iPhone 11 стал процессор A13 Bionic, который гарантирует пользователю рекордную производительность. Также компания заявляет, что iPhone 11 станет рекордным в плане автономности - смартфон работает на час дольше iPhone XR, который до него был лидером среди смартфонов Apple времени работы от одного заряда.

iPhone 11 поступит в продажу по цене от 699 долларов.

Старшая линейка получила в названии приставку Pro

Pro-версии iPhone 11 выйдут в темно-зеленом, сером, белом и золотом цветах. Смартфон получил дисплей с новой технологией Super Retina XDR. Внутри также установлен процессор A13 Bionic. Apple называет новый смартфон самым энергоэффективным.

Главная особенность - тройной модуль камеры: обычная на 12 мп, телеобъектив - 12 мп и широкоугольная - 12 мп. Смартфон способен делать снимки с четырехкратным оптическим зумом. При этом iPhone 11 Pro может делать три снимка одновременно - на каждый из объективов.

Фото: презентация iPhone 11 Pro (скрин трансляции)

iPhone 11 Pro поступит в продажу по цене от 999 долларов, увеличенная версия Maх - от 1099 долларов. Стоимость iPhone XR снизится до 599 долларов, iPhone 8 - до 449 долларов.

Предзаказ доступен с пятницы, 13 сентября, а продажи в странах первой волны начнутся с 20 сентября.

Фото: iPhone 11 Pro (скрин трансляции)

Напомним, до презентации появились утечки о стоимости новых iPhone. Предполагалось, что стартовая цена iPhone 11 составит 749 долларов, iPhone 11 Pro - 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max - 1099 долларов.

Ранее также сообщалось, что анонс бюджетного iPhone запланирован на март 2020 года. Смартфон станет первым бюджетником Apple с момента запуска iPhone SE в 2016 году, который продавался по 399 долларов. Название и цена этой модели еще не определены.