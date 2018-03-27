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Apple презентувала новий iPad

НовиниТелеком & IT    27.03.2018 - 19:24
Фото: новий iPad (apple.com)
Фото: новий iPad (apple.com)

Новий гаджет підтримує Apple Pencil

Компанія Apple сьогодні, 27 березня, презентувала нову модель iPad. Презентація відбулася в Чикаго в одній зі шкіл. Детальніше про новинку – в матеріалі РБК-Україна.

Під час презентації, крім iPad, компанія представила нові програми, які створені для учнів і для вчителів. Також Apple збільшила до 200 ГБ простір у сховищі iCloud для шкіл. Інформація про те, що в ході презентації також буде представлений новий бюджетний MacBook, не підтвердилася.

iPad

Новий iPad був створений Apple в освітніх цілях, тому його презентація була заснована на тому, що цей гаджет може використовуватися в навчанні дітей. Наприклад, з допомогою Apple Pencil на цьому планшеті можна препарувати жабу.

Фото: новий iPad (apple.com)

Характеристики

  • Екран: 9,7 дюймів
  • Батарея: розрахована на 10 годин безперервної роботи
  • Камера: 8 Мп
  • Операційна система: iOS 11
  • Чіп A10 Fusion
  • Підтримує Apple Pencil

Ціна нового iPad

У нового iPad дві ціни – дорослі можуть придбати його за 329 доларів, а для школярів його вартість складає 299 доларів. Гаджет вже можна замовити, він одразу надійде в продаж у магазинах 25 країн світу.

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Теги публікації: Apple, новости, iPad, презентация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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