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Apple представит новые iPad mini и iMac. Bloomberg спрогнозировал сроки презентации

Автор: Анастасия Рокитна

Компания Apple официально покажет новое поколение планшета iPad mini и новую версию компьютера-моноблока iMac. Они будут представлены до конца 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

iPad Mini

Дизайн iPad Mini 6 будет выполнен в стилистике планшета iPad Air, сообщает издание.

Устройство получит разъем USB-C, который заменит фирменный порт Lightning. При этом сохранится сканер отпечатка пальцев Touch ID - вместно кнопки Home он будет встроен в клавишу включения планшета.

Новинка Apple, как отмечает инсайдер, не получит процессора M1: чтобы развести компактный планшет с более производительной моделью iPad Pro, все iPad Mini 6 будут доступны только с чипами серии A.

Моноблок iMac

Новый компьютер получит процессор M1X или M2 и выйдет на рыно к в варианте с 27-дюймовым экраном.

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