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Apple представить нові iPad mini і iMac. Bloomberg спрогнозував терміни презентації

Автор: Анастасія Рокитна

Компанія Apple офіційно покаже нове покоління планшета iPad mini і нову версію комп'ютера-моноблока iMac. Вони будуть представлені до кінця 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

iPad Mini

Дизайн iPad Mini 6 буде виконаний в стилістиці планшета iPad Air, повідомляє видання.

Пристрій отримає роз'єм USB-C, який замінить фірмовий порт Lightning. При цьому збережеться сканер відбитка пальців Touch ID - замість кнопки Home він буде вбудований в клавішу включення планшета.

Новинка Apple, як зазначає інсайдер, не отримає процесора M1: щоб розвести компактний планшет з більш продуктивною моделлю iPad Pro, всі iPad Mini 6 будуть доступні тільки з чіпами серії A.

Моноблок iMac

Новий комп'ютер отримає процесор M1X або M2 і вийде на ринок у варіанті з 27-дюймовим екраном.

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Apple