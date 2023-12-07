Apple представить нові версії iPad та MacBook Air на початку 2024 року, - Bloomberg

За словами джерела агентства, новий планшет iPad Air вийде у двох розмірах, а модель Pro отримає OLED-екран. Також повідомляється, що нове покоління ноутбука MacBook Air працюватиме на базі нового чіпа M3.

Джерела уточнюють, що початок продажів нових iPad очікується наприкінці березня 2024 року, коли буде випущено iPadOS 17.4. Випуск нового Mac також очікується не раніше березня.

Компанія планує вивести на ринок чотири нові моделі iPad Pro з розмірами екрану 11 і 13 дюймів. Apple також готує оновлені версії аксесуарів Apple Pencil та Magic Keyboard, які будуть продаватися разом із новим iPad Pro.

За останній фінансовий рік, що завершився 31 вересня, виручка та чистий прибуток Apple знизилися на 3% - до 383,3 млрд. доларів і 97 млрд. доларів відповідно, при цьому падіння виручки відзначалося в кожному з чотирьох кварталів фінансового року.

Повідомляється, що продаж iPhone за квартал зріс на 2,8%, до 43,8 млрд доларів. При цьому продаж Mac за той же період знизився на 33%, до 7,6 млрд доларів, а iPad - на 9% і склав 6,4 млрд доларів. При цьому суттєве зростання на рівні 16% продемонстрували сервіси компанії.

Apple готує низку нових функцій у своїх мобільних пристроях

Раніше повідомлялося, що Apple впровадить новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що новий смартфон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегрівом.

Також нещодавно стало відомо, що в наступних поколіннях iPhone і Mac з'явиться "антишпигунський" дисплей.

Додамо також, що американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.