Американская компания Apple представила обновленный MacBook Pro 13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый MacBook был представлен с новой клавиатурой и 13-дюймовым экраном.

MacBook Pro 13 получил Touch Bar, сканер отпечатков Touch ID в кнопке включения и отдельную клавишу Esc.

Стандартные версии ноутбуков отныне оснащаются накопителями вдвое большей емкости, чем на моделях предыдущего поколения - от 256 ГБ до 1 ТБ. Максимальное доступное количество памяти в кастомной версии - 4 ТБ.

Максимальные конфигурации линейки включают 4-ядерные процессоры Intel Core 10-го поколения с ускорением Turbo Boost до 4,1 ГГц. Базовые версии оснащаются 4-ядерными Intel Core i5 8-го поколения.

Вес ноутбука составляет 1,4 килограмма.

Цена на базовую модель Macbook Pro составляет 1299 долларов.

Фото: Macbook Pro (apple.com)

Напомним, ранее сообщалось, что Apple отложит массовое производство iPhone 2020 года. Это связано с тем, что пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии. Таким образом, дата выпуска новых моделей iPhone скорее всего будет перенесена.

Кроме того, 15 апреля компания Apple презентовала второе поколение смартфона iPhone SE с экраном диагональю 4,7 дюйма. Новая модель смартфона оснащена процессором от самого продвинутого iPhone на это время.