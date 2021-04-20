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Apple представила iPhone 12 в новому кольорі

Новость на русском → Купертіно, Вівторок 20 квітня 2021 20:30
Apple представила iPhone 12 в новому кольорі Фото: фіолетовий iPhone 12 (скріншот презентації Apple)
Автор: РБК-Україна

На сьогоднішній презентації Apple представили iPhone 12 в новому кольорі. Крім кольору він нічим не буде відрізнятися від смартфонів цього покоління, що вже продаються.

Про це на презентації оголосив генеральний директор Apple Тім Кук.

Зазначимо, спочатку iPhone 12 з'явився в п'яти кольорах: білому, чорному, червоному, зеленому і синьому. До цього набору додали новий - фіолетовий. Більше ніяких змін немає.

Ціна залишиться колишньою, старт продажів запланований 30 квітня, попереднє замовлення в США уже з цієї п'ятниці.

Фото: фіолетовий iPhone 12 (скріншот презентації Apple)

Нагадаємо, раніше Apple попередила про можливу небезпеку смартфонів iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone Pro 12, iPhone 12 Pro Max, а також аксесуарів MagSafe. Вони можуть впливати на роботу медичного обладнання, в тому числі кардіостимуляторів.

В гаджетах є магніти і радіоприймачі, які випромінюють електромагнітні поля. Всі аксесуари MagSafe теж містять магніти, а зарядний пристрій MagSafe - радіомодулі. Ці компоненти можуть впливати на роботу медичних пристроїв.

Детальніше про те, які новинки представила Apple, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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