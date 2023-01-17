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Apple представила чіпи нового покоління M2 Pro та M2 Max

Фото: Apple представила чіпи нового покоління M2 Pro та M2 Max (apple.com)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Apple представила нові процесори нового покоління М2 Pro та М2 Max.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

M2 Pro розширює архітектуру M2, забезпечуючи до 12 ядер CPU та до 19 ядер GPU, а також до 32 ГБ швидкої уніфікованої пам'яті. M2 Max розвиває можливості M2 Pro, включаючи до 38 ядер GPU, подвоєну пропускну здатність об'єднаної пам'яті та до 96 ГБ об'єднаної пам'яті.

Обидва чіпи також оснащені вдосконаленими технологіями, включаючи більш швидкий 16-ядерний нейронний процесор і потужний мультимедійний двигун Apple.

M2 Pro вперше забезпечує професійну продуктивність Mac mini, а M2 Pro та M2 Max ще більше підвищують продуктивність та можливості 14- та 16-дюймових MacBook Pro.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Apple планує виробляти власні екрани для своїх девайсів, щоб знизити залежність від конкурентів.

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