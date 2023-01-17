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Apple представила чипы нового поколения M2 Pro и M2 Max

Фото: Apple представила чипы нового поколения M2 Pro и M2 Max (apple.com)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple представила новые процессоры нового поколения М2 Pro и М2 Max.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

M2 Pro расширяет архитектуру M2, обеспечивая до 12 ядер CPU и до 19 ядер GPU, а также до 32 ГБ быстрой унифицированной памяти. M2 Max развивает возможности M2 Pro, включая до 38 ядер GPU, удвоенную пропускную способность объединенной памяти и до 96 ГБ объединенной памяти.

Оба чипа также оснащены усовершенствованными пользовательскими технологиями, включая более быстрый 16-ядерный нейронный процессор и мощный мультимедийный движок Apple.

M2 Pro впервые обеспечивает профессиональную производительность Mac mini, а M2 Pro и M2 Max еще больше повышают производительность и возможности 14- и 16-дюймовых MacBook Pro.

Напомним, ранее стало известно, что Apple планирует производить собственные экраны для своих девайсов, чтобы снизить зависимость от конкурентов.

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