UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Apple предложила клиентам самим ремонтировать iPhone

Автор: Валерия Полищук

С 2022 года американская компания Apple начнет продавать оригинальные комплектующие и инструменты для самостоятельного ремонта iPhone. Первыми в продаже станут доступными детали для iPhone 12 и iPhone 13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Apple.

Владельцы смартфонов смогут сами поменять в них аккумуляторы, экраны и камеры. После ремонта на дому гарантия на гаджеты не пропадет, если пользователь не повредит устройство.

В США программа будет запущена в начале следующего года, а в течение года она распространится и на некоторые другие страны.

Затем в продаже должны появиться детали для ремонта компьютеров Mac с чипами M1. Пока список комплектующих для самостоятельной замены ограничен камерами, аккумуляторами и экранами. В будущем количество доступных запчастей увеличат.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPhone