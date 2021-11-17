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Apple запропонувала клієнтам самим ремонтувати iPhone

Автор: Валерія Поліщук

З 2022 року американська компанія Apple почне продавати оригінальні комплектуючі та інструменти для самостійного ремонту iPhone. Першими у продажу стануть доступними деталі для iPhone 12 і iPhone 13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Apple.

Власники смартфонів зможуть самі поміняти в них акумулятори, екрани і камери. Після ремонту вдома гарантія на гаджети не пропаде, якщо користувач не зашкодить пристрій.

У США програма буде запущена на початку наступного року, а протягом року вона пошириться і на деякі інші країни.

Потім у продажу повинні з'явитися деталі для ремонту комп'ютерів Mac з чіпами M1. Поки список комплектуючих для самостійної заміни обмежений камерами, акумуляторами і екранами. У майбутньому кількість доступних запчастин збільшать.

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