ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Apple запропонувала клієнтам самим ремонтувати iPhone

Новость на русском →
Середа 17 листопада 2021 19:04
Apple запропонувала клієнтам самим ремонтувати iPhone Фото: Apple запропонувала клієнтам самим ремонтувати iPhone (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

З 2022 року американська компанія Apple почне продавати оригінальні комплектуючі та інструменти для самостійного ремонту iPhone. Першими у продажу стануть доступними деталі для iPhone 12 і iPhone 13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Apple.

Власники смартфонів зможуть самі поміняти в них акумулятори, екрани і камери. Після ремонту вдома гарантія на гаджети не пропаде, якщо користувач не зашкодить пристрій.

У США програма буде запущена на початку наступного року, а протягом року вона пошириться і на деякі інші країни.

Потім у продажу повинні з'явитися деталі для ремонту комп'ютерів Mac з чіпами M1. Поки список комплектуючих для самостійної заміни обмежений камерами, акумуляторами і екранами. У майбутньому кількість доступних запчастин збільшать.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
NEWS
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"