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Apple предложила 2 млн долларов за взлом "Режима локдаун" в iPhone

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Воскресенье 17 июля 2022 15:36
Apple предложила 2 млн долларов за взлом "Режима локдаун" в iPhone Фото: Apple предложила 2 млн долларов за взлом "Режима локдаун" в iPhone (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple официально представила новую функцию под названием "Режим локдаун" на WWDC в этом году, которая появится в iOS 16 и направлена на борьбу с Pegasus и другими вредоносными программами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Gizchina.

Apple предложит самый высокий в отрасли бонус в размере 2 млн долларов, чтобы поощрить сторонних пользователей взломать "Режим локдаун" iOS 16.

"Режим локдаун" - это чрезвычайно строгий режим защиты безопасности. Основной сценарий его применения - когда пользователи подозревают, что в их мобильном телефоне находится троянский конь. Кроме того, он также защищает iPhone от мониторинга со стороны неизвестных источников.

Когда iPhone находится в "Режиме локдаун", система блокирует вложения изображений и предварительный просмотр ссылок в большинстве сообщений iMessage.

Кроме того, будут заблокированы приглашения через сервисы Apple, например, звонки FaceTime с незнакомых номеров. При этом данные iPhone будут заблокированы до тех пор, пока устройство не будет разблокировано.

Пользователь не сможет установить новое программное обеспечение для удаленного управления, а в браузере Safari будет отключена функция компиляции Jacascrip just-in-time.

В то же время не будет устанавливаться файл описания. "Режим локдаун" будет доступен для тестирования разработчиками этим летом, а официальный релиз состоится осенью этого года.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов re:Store, которая является официальным партнером Apple в России, начала завозить и продавать так называемые "серые" девайсы компании.

Стоит отметить, что сама же компания прекратила работу в России в начале марта.

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