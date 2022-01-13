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Apple повышает цены в украинском сегменте App Store. Из-за "налога на Google"

Автор: Александр Мороз

Американская компания Apple повышает цены на приложения в украинском сегменте App Store. Также вырастет стоимость внутриигровых покупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Apple для разработчиков.

Как отметили в компании, обычно рост цен вызывает изменение налогового законодательства или обменных курсов. Таким образом, в ближайшие несколько дней поднимутся цены в нескольких регионах, в том числе в Украине.

В сообщении говорится, что к ценам на приложения в украинском сегменте App Store добавят новый налог на добавленную стоимость в размере 20%. Кроме того, цены вырастут в Бахрейне и Зимбабве

"Как только эти изменения вступят в силу, раздел "Цены и доступность" в разделе "Мои приложения" будет обновлен", - отметили в Apple.

Напомним, так называемый закон о "налоге на Google" вступил в силу в Украине еще летом 2021 года.

Согласно его положениям, международные интернет-компании должны платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине

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