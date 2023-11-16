Apple планує спростити листування між iPhone та Android, - Bloomberg

Компанія понад рік відмовлялася від впровадження цього стандарту, попри те, що компанія Google, що належить Alphabet, та інші компанії наполягали на прийнятті цієї технології.

RCS - скорочення від rich communication services - являє собою удосконалення стандартних SMS і MMS, підтримуване Асоціацією GSM. Вона дає змогу обмінюватися додатковими текстовими повідомленнями з телефонами на різних платформах.

Компанія Apple захищає свою систему iMessage, яка зберігає багато функцій для користувачів iPhone.

"Пізніше наступного року ми додамо підтримку універсального профілю RCS, стандарту, який наразі опублікований Асоціацією GSM. Ми вважаємо, що RCS Universal Profile забезпечить кращу сумісність порівняно з SMS або MMS", - йдеться в заяві Apple.

У компанії додали, що RCS працюватиме поряд з iMessage, який "як і раніше залишатиметься найкращим і найбезпечнішим засобом обміну повідомленнями для користувачів Apple".

Минулого року головний виконавчий директор компанії Тім Кук на одній з конференцій висловився проти RCS, запропонувавши тим, хто хоче більш зручного обміну текстовими повідомленнями з членами сім'ї, купити iPhone.

Зміни відбуваються на тлі того, що Apple стикається з підвищеною увагою з боку регулюючих органів. Компанія готується переглянути своє програмне забезпечення для iPhone і iPad в Європейському союзі, щоб відповідати вимогам Закону про цифрові ринки.

Проблеми iOS17 на iPhone

Користувачі повідомляли, що через оновлення системи на пристроях швидше сідає батарея. Це побачили користувачі iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 та iPhone XR.

Крім того, на iPhone 15 знайшли прихований захист від підробок. Особливі написи та QR коди видно лише під ультрафіолетовим світлом. Так компанія планує боротися із підробками. Це допоможе визначити новий телефон або яким вже користувалися.

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