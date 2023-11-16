Apple планирует упростить переписку между iPhone и Android, - Bloomberg

Компания более года отказывалась от внедрения этого стандарта, несмотря на то, что компания Google, принадлежащая Alphabet и другие компании настаивали на принятии этой технологии.

RCS - сокращение от rich communication services - представляет собой усовершенствование стандартных SMS и MMS, поддерживаемое Ассоциацией GSM. Она позволяет обмениваться дополнительными текстовыми сообщениями с телефонами на разных платформах.

Компания Apple защищает свою систему iMessage, которая сохраняет многие функции для пользователей iPhone.

"Позже в следующем году мы добавим поддержку универсального профиля RCS, стандарта, который в настоящее время опубликован Ассоциацией GSM. Мы считаем, что RCS Universal Profile обеспечит лучшую совместимость по сравнению с SMS или MMS", - говорится в заявлении Apple.

В компании добавили, что RCS будет работать наряду с iMessage, который "по-прежнему будет оставаться лучшим и наиболее безопасным средством обмена сообщениями для пользователей Apple".

В прошлом году главный исполнительный директор компании Тим Кук на одной из конференций высказался против RCS, предложив тем, кто хочет более удобного обмена текстовыми сообщениями с членами семьи, купить iPhone.

Изменения происходят на фоне того, что Apple сталкивается с повышенным вниманием со стороны регулирующих органов. Компания готовится пересмотреть свое программное обеспечение для iPhone и iPad в Европейском союзе, чтобы соответствовать требованиям Закона о цифровых рынках.

Проблемы iOS17 на iPhone

Пользователи сообщали, что из-за обновления системы на устройствах быстрее садится батарея. Это увидели пользователи iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone XR.

Кроме того, на iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок. Особые надписи и QR коды видны только под ультрафиолетовым светом. Так компания планирует бороться с подделками. Это поможет определить, новый телефон или которым уже пользовались.

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