Apple планирует добавить функцию Face ID на все свои устройства, - Bloomberg

На сегодняшний день функция разблокировки с помощью Face ID доступна на iPhone (кроме бюджетной SE) и iPad (кроме бюджетной версии Air). В ближайшем будущем компания намерена добавить функцию разблокировки на компьютеры Mac.

В бюджетных гаджетах iPhone SE и iPad Air сейчас установлена функция разблокировки по отпечатку пальца Touch ID.

Как отметили в Bloomberg, Apple не исключает внедрения разблокировки с помощью Face ID в эти устройства, хотя и Touch ID является "более дешевой" альтернативой с высоким уровнем безопасности.

Также сообщается, что флагманские модели iPhone и iPad будут отличаться от недорогих устройств наличием подэкранной камеры, которая позволит отказаться от выреза в экране.