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Apple планує додати функцію Face ID на всі свої пристрої, - Bloomberg

Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple має намір додати функцію розблокування за допомогою Face ID на всі свої пристрої. Функція може заробити протягом двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На сьогодні функція розблокування за допомогою Face ID доступна на iPhone (крім бюджетної SE) і iPad (крім бюджетної версії Air). У найближчому майбутньому компанія має намір додати функцію розблокування на комп'ютери Mac.

У бюджетних гаджетах iPhone SE і iPad Air зараз встановлена функція розблокування за відбитком пальця Touch ID.

Як відзначили в Bloomberg, Apple не виключає впровадження розблокування за допомогою Face ID в ці пристрої, хоча і Touch ID є "дешевшою" альтернативою з високим рівнем безпеки.

Також повідомляється, що флагманські моделі iPhone і iPad будуть відрізнятися від недорогих пристроїв наявністю підекранної камери, яка дозволить відмовитися від вирізу в екрані.

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