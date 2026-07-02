Apple піднімає ціни: що подорожчає в Україні та чи торкнеться це iPhone

Які пристрої вже подорожчали

Через складність калькуляції точний відсоток подорожчання для конкретних моделей в Україні наразі не називають. Проте для розуміння масштабу змін можна орієнтуватися на нову сітку цін в США.

Найбільше подорожчали ноутбуки Mac та планшети iPad. Але купити iPhone поки що можна за старими цінами – до смартфонів оновлення прайсів поки що не дісталося.

Пристрій Стара ціна Нова ціна MacBook Neo $599 $699 MacBook Air $1099 $1299 MacBook Pro $1699 $1999 iPad Pro $999 $1199 iPad Air $599 $749 Vision Pro $3499 $3699 HomePod $299 $349

Таблиця: РБК-Україна за даними Apple

Коли подорожчання дійде до України

За словами Павліка, зміни не з'являться в українських магазинах миттєво, однак чекати довго також не доведеться.

"Перегляд цін має глобальний характер, а тому він поступово відобразиться і на українському ринку. Між анонсованим компанією Apple переглядом цін та оновленням прайсів в Україні пройде певний, не дуже довгий час", – зазначив він.

За його словами, цей час потрібен для перерахунку вартості з урахуванням усіх факторів локального ціноутворення, тому наразі назвати, наскільки саме подорожчають окремі моделі в Україні, неможливо.

Як офіційний ринок планує втримати покупців

В "АСБІС-Україна" визнають, що після підвищення цін важливим завданням стане збереження доступності техніки для покупців. Для цього компанія разом із партнерами планує збільшити максимальний строк розстрочки або оплати частинами на продукти Apple з 10 до 15 платежів.

Крім того, ставку робитимуть на програми трейд-ін, партнерські фінансові програми, офіційну гарантію виробника та сервісне обслуговування.

За словами Павліка, хоча ціна залишається важливим фактором, дедалі більше покупців звертають увагу і на переваги офіційного каналу продажів.

Він також навів оцінки компанії, згідно з якими восени 2025 року через авторизованих продавців реалізовувалося близько 20% iPhone, тоді як зараз цей показник зріс до 35-40%. Відповідно, частка "сірого" ринку скоротилася з 80% до 60-65%.

Чи буде дефіцит Mac та iPad

Попри глобальний дефіцит окремих компонентів, в авторизованого дистриб'ютора не очікують проблем із постачанням техніки Apple в Україну.

"На сьогодні ми не бачимо передумов для системного дефіциту продукції, а наше завдання як авторизованого дистриб'ютора – забезпечити безперервність постачання та доступність ключових моделей для партнерів і покупців", – наголосив Павлік.

Нагадаємо, Apple вже попередила партнерів, що восени перегляд цін очікується і для нової лінійки iPhone. Генеральний директор компанії Тім Кук підтвердив, що стримувати ціни через кризу чипів стало складним завданням, тому деякі коригування неминучі.