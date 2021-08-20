Apple отложила возвращение сотрудников в офисы до 2022 года

Apple отправила своим сотрудникам корпоративное письмо, в котором указано, что их предупредят про необходимость возвращения на рабочие места как минимум за месяц.

Сотрудники, которые вернутся в офис, будут работать по более гибкому графику: в понедельник, вторник и четверг в офисе, а среду и пятницу - удаленно.

Также в письме руководитель отдела кадров и розничной торговли Дейдре О’Брайен сообщила, что Apple не планирует закрывать свои офисы или розничные магазины, которые в настоящее время открыты, но рекомендовала сотрудникам вакцинироваться от коронавируса.

В июле компания отложила возвращение своих сотрудников в офисы на октябрь текущего года.