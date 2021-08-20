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Apple отложила возвращение сотрудников в офисы до 2022 года

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США, Пятница 20 августа 2021 13:01
Apple отложила возвращение сотрудников в офисы до 2022 года фото: компания Apple перенесла возвращение сотрудников в офисы до 2022 года (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Компания Apple приняла решение продлить удаленный режим работы до января 2022 года из-за нового всплеска заболеваемости на коронавирус. Ранее сотрудники компании должны были вернуться в офисы в октябре текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Apple отправила своим сотрудникам корпоративное письмо, в котором указано, что их предупредят про необходимость возвращения на рабочие места как минимум за месяц.

Сотрудники, которые вернутся в офис, будут работать по более гибкому графику: в понедельник, вторник и четверг в офисе, а среду и пятницу - удаленно.

Также в письме руководитель отдела кадров и розничной торговли Дейдре О’Брайен сообщила, что Apple не планирует закрывать свои офисы или розничные магазины, которые в настоящее время открыты, но рекомендовала сотрудникам вакцинироваться от коронавируса.

В июле компания отложила возвращение своих сотрудников в офисы на октябрь текущего года.

Напомним, что Apple ищет производителя автомобилей для строительства собственного электрокара.

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