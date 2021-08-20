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Apple відклала повернення співробітників в офіси до 2022 року

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США, П'ятниця 20 серпня 2021 13:01
Apple відклала повернення співробітників в офіси до 2022 року фото: компанія Apple перенесла повернення співробітників в офіси до 2022 року (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Компанія Apple прийняла рішення продовжити дистанційний режим роботи до січня 2022 року через новий сплеск захворюваності на коронавірус. Раніше співробітники компанії повинні були повернутися в офіси в жовтні поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Apple відправила своїм співробітникам корпоративний лист, в якому зазначено, що їх попередять про необхідність повернення на робочі місця як мінімум за місяць.

Співробітники, які повернуться в офіс, працюватимуть за більш гнучким графіком: у понеділок, вівторок і четвер в офісі, а середу і п'ятницю - віддалено.

Також у листі керівник відділу кадрів і роздрібної торгівлі Дейдре О'брайен повідомила, що Apple не планує закривати свої офіси або роздрібні магазини, які зараз відкриті, але рекомендувала співробітникам вакцинуватися від коронавірусу.

У липні компанія відклала повернення своїх співробітників в офіси на жовтень поточного року.

Нагадаємо, що Apple шукає виробника автомобілів для будівництва власного електрокара.

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