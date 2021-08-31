Apple отложила производство новых смарт-часов, - Nikkei

Производители Apple Watch 7, как ожидается, будут называться устройства, начали мелкосерийное производство на прошлой неделе, но столкнулись с серьезными проблемами в достижении удовлетворительных производственных показателей, сообщили несколько человек, знакомых с ситуацией.

Три источника заявили, что нынешнее неутешительное качество производства может быть связано со сложностью конструкции, которая значительно отличается от конструкции часов предыдущих поколений, а сборщики обнаружили проблемы при сборке электронных модулей, компонентов и дисплеев.

В результате производство новых смарт-часов было приостановлено, поскольку Apple и ее поставщики пытаются решить проблемы и дополнительно сертифицировать дизайн перед запуском в массовое производство.

Компания планировала представить смарт-часы вместе с последними моделями iPhone в ближайшие недели, но проблемы могут повлиять на планы поставок после презентации.

По словам источников издания,

Сообщается, что компания переработала смарт-часы и их дизайн, включая расположение различных модулей, которіе отличаются от продуктов предыдущих поколений.