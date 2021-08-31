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Apple відклала виробництво нових смарт-годинників, - Nikkei

Автор: Валерія Поліщук

Виробництво нового покоління смарт-годинників Apple затримується. Оскільки компанія при дрібносерійному виробництві зіткнулася з труднощами в досягненні задовільних виробничих показників Apple Watch.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Виробники Apple Watch 7, як очікується, будуть називатися пристрої, почали дрібносерійне виробництво минулого тижня, але зіткнулися з серйозними проблемами в досягненні задовільних виробничих показників, повідомили кілька людей, знайомих з ситуацією.

Три джерела заявили, що нинішня невтішна якість виробництва може бути пов'язана зі складністю конструкції, яка значно відрізняється від конструкції годин попередніх поколінь, а збирачі виявили проблеми при складанні електронних модулів, компонентів і дисплеїв.

В результаті виробництво нових смарт-годинників було призупинено, оскільки Apple і її постачальники намагаються вирішити проблеми і додатково сертифікувати дизайн перед запуском в масове виробництво.

Компанія планувала представити смарт-годинник разом з останніми моделями iPhone в найближчі тижні, але проблеми можуть вплинути на плани поставок після презентації.

За словами джерел видання,

Повідомляється, що компанія переробила смарт-годинник і їх дизайн, включаючи розташування різних модулів, які відрізняються від продуктів попередніх поколінь.

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