Apple может отказаться от привычного разъема в будущих iPhone, - Bloomberg

Американская компания Apple может отказаться от привычного разъема для зарядки в будущих iPhone. На смену Lightning придет универсальный порт USB-C, что поможет смартфонам соответствовать надвигающимся европейским нормам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Bloomberg .

Сообщается, что Apple несколько месяцев уже тестирует модели с портом USB-C. Однако первые iPhone без Lightning выйдут на рынок не ранее 2023 года.

С переходом на USB-C Apple унифицирует зарядные порты в своих гаджетах, поскольку большинство iPad и Mac компании уже используют этот разъем. Это означает, что пользователи смогут использовать одно зарядное устройство для всех "яблочных" продуктов.

Apple отказалась предоставить официальный комментарий изданию.