Apple начала предупреждать о возможной слежке через программу-шпиона: что произошло

Apple предупреждает пользователей о возможной слежке через шпионское программное обеспечение на смартфоне. В частности, компания обратилась к правозащитникам из разных стран, заявив, что "злоумышленники, которые спонсируются государством" могут следить за ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, американская компания за минувшие сутки отправила соответствующие предупреждения о возможном шпионаже минимум 20 активистам во всем мире, критикующим действия властей.

Известно, что сообщение от Apple получили политологи, ученые и известные деятели, выступающие против действий правительства Таиланда.

"Ваше устройство может быть взломано спонсируемым государством злоумышленником, он может получить удаленный доступ к вашим конфиденциальным данным, сообщений или даже к камере и микрофону", - говорилось в сообщении.

Вместе с тем соответствующие предупреждения получали два политических активиста из Ганы (Западная Африка), оппозиционный политик из Уганды и почти десяток журналистов из Сальвадора.

