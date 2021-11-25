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Apple почала попереджати про можливе стеження через програму-шпигуна: що сталося

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Четвер 25 листопада 2021 13:53
Apple почала попереджати про можливе стеження через програму-шпигуна: що сталося Фото: Apple почала попереджати про можливе стеження через програму-шпигуна (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Apple попереджає користувачів про можливе стеження через шпигунське програмне забезпечення на смартфоні. Зокрема, компанія звернулася до правозахисників із різних країн, заявивши, що "зловмисники, які спонсоруються державою" можуть слідкувати за ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, американська компанія за минулу добу відправила відповідні попередження про можливе шпигунство мінімум 20 активістам у всьому світі, які критикують дії влади.

Відомо, що повідомлення від Apple отримали політологи, науковці та відомі діячі, які виступають проти дій уряду Таїланду.

"Ваш пристрій може бути зламаний спонсорованим державою зловмисником, він може отримати віддалений доступ до ваших конфіденційних даних, повідомлень або навіть до камери та мікрофону", - йшлося в повідомленні.

Разом з тим відповідні попередження отримували два політичні активісти з Гани (Західна Африка), опозиційний політик з Уганди та майже десяток журналістів із Сальвадора.

Нагадаємо, Apple вчора подала до суду на NSO Group, яка є творцем вірусу Pegasus. Компанія заявила, що це програмне забезпечення застосовують для зламу її продукції.

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