Apple почала попереджати про можливе стеження через програму-шпигуна: що сталося

Apple попереджає користувачів про можливе стеження через шпигунське програмне забезпечення на смартфоні. Зокрема, компанія звернулася до правозахисників із різних країн, заявивши, що "зловмисники, які спонсоруються державою" можуть слідкувати за ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, американська компанія за минулу добу відправила відповідні попередження про можливе шпигунство мінімум 20 активістам у всьому світі, які критикують дії влади.

Відомо, що повідомлення від Apple отримали політологи, науковці та відомі діячі, які виступають проти дій уряду Таїланду.

"Ваш пристрій може бути зламаний спонсорованим державою зловмисником, він може отримати віддалений доступ до ваших конфіденційних даних, повідомлень або навіть до камери та мікрофону", - йшлося в повідомленні.

Разом з тим відповідні попередження отримували два політичні активісти з Гани (Західна Африка), опозиційний політик з Уганди та майже десяток журналістів із Сальвадора.

